قوات الاحتلال تعتقل 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 37 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أربع نساء.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وجنين والخليل وطولكرم"، مشيرة إلى أن الاعتقالات رافقتها حملة تمشيط وتفتيش وعمليات تخريب واسعة.

وتقول هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، إذ استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق".

وأشارت المنظمتان، في بيان امس الأربعاء، إلى اعتقال نحو 7450 مواطنا من الضفة، منذ بدء "العدوان" على قطاع غزة.