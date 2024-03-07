محافظ الجيزة يبحث مع سفراء دول أمريكا اللاتينية فرص الاستثمار وتنامي الحركة السياحية بين البلدين

التقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوفد سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين بمصر في زيارة لبعض المزارات السياحية والمنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين، في اطار برنامج زيارة تم تنظيمها لوفد السفراء للترويج للقدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية.

وقال المحافظ، إن اللقاء تناول عرض فرص الاستثمار وتنامي الحركة السياحية الوافدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، إلى جانب إبراز جهود الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة عن طريق استعراض المشروعات القومية العملاقة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تتميز بالتنوع الكبير ما بين الريف والحضر وتمتلك العديد من المزارات السياحية، لافتا إلى أن المحافظة تشهد نهضة حضارية كبيرة من مشروعات تنموية وقومية

تحت قيادة الرئيس السيسي، والتي يأتي على رأسها مبادرة حياه كريمة والعديد من مشروعات بشبكة الطرق.

ولفت المحافظ، إلى أن المحافظة تمتلك مقومات سياحية وتاريخية رائعة يتم التخطيط للنهوض بها وزيادة الترويج لها، حيث تمتلك العديد من المقاصد والمواقع الأثرية والتاريخية والإمكانات السياحية المتنوعة والمقومات التي تؤهلها لتكون من أهم المناطق والمزارات السياحية على مستوى العالم.

وأكد المحافظ، سعي المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة للنهوض بالإمكانات الأثرية والسياحية واستغلال الكنوز الاثرية بها للترويج لها لتكون مقصدا للسياحة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الوزارات المختصة من الأثار والسياحة والمؤسسات الدولية المعنية بالتراث والحضارة.