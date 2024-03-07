الصين: الوضع بغزة كارثي وندعم عضوية أممية كاملة لفلسطين

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قالت الصين، اليوم الخميس، إن الوضع في غزة كارثة إنسانية وعار على الحضارة، مؤكدة دعمها لنيل فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة بكين، عقده وزير الخارجية الصيني وانج يي، على هامش اجتماعات المؤتمر الشعبي الوطني الـ14 لوزارة الخارجية.

وقال وانج، إن الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وحث أعضاء بمجلس الأمن الدولي (لم يحددهم) على عدم عرقلة حصولها على ذلك، وفقا لوكالة "الأناضول".

ووصف وانج، الوضع في غزة بأنه مأساة إنسانية وعار حضاري، مضيفا أنه لا شيء يبرر إطالة أمد الصراع وقتل المدنيين.

وقال إن الفشل في إنهاء الكارثة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين يعد مأساة للإنسانية وعار على الحضارة.

ودعا وانج، المجتمع الدولي إلى تعزيز وقف فوري لإطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدا وجوب إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين.

وأضاف: "يجب ألا تستمر المظالم التاريخية بحق الفلسطينيين، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الدائم" في المنطقة".

وأكد أن الصين تدعم الاستئناف السريع لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وأن حل الدولتين هو الضامن لتعايش سلمي بين البلدين.

وجدد وانج، دعم الصين لعقد مؤتمر سلام دولي رسمي للتوصل إلى خريطة طريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.