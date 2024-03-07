تحدَّث الفنان صلاح عبدالله، عن دوره في مسلسل عتبات البهجة، الذي يُرتَقب عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، إن عتبات البهجة مسلسل كوميدي اجتماعي.

وأضاف أنّ المسلسل يناقش الكثير من المشكلات التي تخص الشباب والمراهقين وكذلك كبار السن.

وأشار إلى أنَّه لم يقرأ الرواية الأصلية المأخوذ منها المسلسل، لكنه تحدث مع السيناريست مدحت العدل باعتباره صاغ الرؤية التلفزيونية للمسلسل، حول الفارق بين الرواية والمسلسل.

ولفت إلى أنّه قرر قراءة الرواية بعد تصوير المسلسل وعرضه وليس العكس.

وتحدّث عن التعاون مع الفنان يحيى الفخراني، قائلًا إن علاقاتهما تمتد لفترات طويلة، وأن أول عمل يجمع بينهما كان مسلسل سكة الهلالي الذي قُدِّم منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن عتبات التواصل لم تنقطع فيما بينهما على مدار الفترات الماضية، مع عقدهما العديد من اللقاءات وتسجيل أعمال إذاعية كرتونية.

و«عتبات البهجة» من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور.

وتدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبوعميرة، وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل.

التتبع