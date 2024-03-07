افتتح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، معرض أهلًا رمضان في دمياط والمحافظات المجاورة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أسامة التابعي حفيله، رئيس مجلس أمناء المدينة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وبحضور مجلس إدارة اتحاد شاغلي معرض منتجات دمياط الجديدة «اندكس».

وأوضح "خلف الله"، في بيان له اليوم الخميس، أن المعرض أقيم داخل أكبر ساحة عرض بمعرض «اندكس» بدمياط الجديدة، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس لخدمة أبناء المدينة والمدن المجاورة، وذلك بهدف استكمال التعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة، وجمعية المستثمرين لتوفير كل أوجه الدعم لسكان المدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن عدد العارضين بلغ أكثر من 80 عارضًا من المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وكذا المنتجات "الهند ميد" للشباب والمقدمة بأسعار مخفضة لكل ما تحتاجه الأسرة من المنتجات والسلع خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم فقرات فنية وترفيهية وهدايا خلال فترة المعرض، وتقديم خدمات إعلانية ودعائية للعارضين على أكبر شاشة عرض داخل المعرض.

وشدد على أن الهدف من افتتاح تلك المعارض بمدينة دمياط الجديدة توفير السلع الغذائية للسكان، ورفع العبء عن كاهل الأسرة بأسعار مخفضة لكل السلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، والتي تلقى إقبالا كبير من المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة.