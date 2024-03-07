وصول أكثر من 3000 مزارع ونحو 700 جرار إلى براغ للمشاركة في الاحتجاجات

وصل أكثر من 3000 مزارع إلى براغ، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس؛ للاحتجاج على ارتفاع الأسعار واللوائح الصارمة والسلع الرخيصة الواردة من أوكرانيا والصفقة الخضراء مع الاتحاد الأوروبي.

وأفادت محطة "راديو براغ" التشيكية اليوم الخميس، بأن هناك نحو 700 من الجرارات والآلات الزراعية الأخرى، تشارك في المسيرة الاحتجاجية التي بدأت في ليتنا ببراغ عند حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

وتوقف المزارعون أمام ديوان الحكومة، حيث ألقوا أكواما من السماد، للاحتجاج على سياسات الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات حتى ظهر اليوم، من خلال تنظيم مظاهرة أمام ديوان الحكومة، حيث سيجتمع المزارعون مع وزير الزراعة، ماريك فيبورني.

ويشار إلى أن المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات هم غرفة الزراعة التشيكية، والاتحاد الزراعي التشيكي، اللذان يقولان إن الحكومة لا تقوم بمعالجة مشاكلهما.