متحدث الحكومة: وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة لضبط شبكات تلاعبت بالعملة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ وزارة الداخلية بذلت جهودًا كبيرة لضبط الشبكات التي تتلاعب بالعملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن هناك شبكات اعتمدت على تحويل أموال المصريين بالخارج عبر طرق أخرى، غير الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أنَّ كل هذه الممارسات أدَّت إلى الوضع الذي كان سائدًا خلال الفترة الماضية في السوق الموازية.

ولفت إلى حرص الدولة على الضرب بيد من حديد على هذه الممارسات، مؤكّدًا الاستمرار في بذل هذه الجهود خلال الفترة المقبلة.