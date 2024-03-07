جيش الاحتلال: تحقيقات داخلية في أحداث وقعت منذ 2018 حتى 10 أكتوبر الماضي

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، بدء تحقيقات داخلية منذ عام 2018 وحتى العاشر من أكتوبر الماضي، مؤكدا فتح تحقيقات أخرى متعلقة بما سماها إخفاقات هجوم 7 أكتوبر.



وقال هاليفي في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس: «الغرض من التحقيق هو التعلم فقد مررنا بأحداث صعبة وفشلنا في حماية المدنيين».



وأضاف: «إذا لم نحلل ما فعلناه بشجاعة فسنجد صعوبة في مواجهة الإسرائيليين».



وأدت الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ ما يزيد على 5 أشهر، إلى استشهاد نحو 31 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.



كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر المجاعة الجماعية، حسب الأمم المتحدة.