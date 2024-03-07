إطلاق البودكاست «أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر»

أعلن مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، إطلاق البودكاست الجديد، "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر".

ومن المقرر أن يلقي البودكاست الضوء على العمل الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مصر، مما يمثل معلما هاما في الشراكة الدائمة والناجحة بين الأمم المتحدة ومصر، بوصفها عضوا مؤسسا للمنظمة الدولية.

ويعد "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" بمثابة منبر لاستكشاف وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج والمشاركات المؤثرة التي تقودها الأمم المتحدة في السياق المصري.

ومن خلال المشاركة في المناقشات والمقابلات والسرود، يهدف البودكاست إلى إبراز جهود الأمم المتحدة المتعددة الأوجه المبذولة للتصدي للتحديات العالمية الملحة مع تعزيز التنمية والاستدامة والسلام في مصر وخارجها.

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متزايدة التعقيد، سيؤكد البودكاست أهمية تعددية الأطراف والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية بفعالية، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح والابتكارات والشراكات التعاونية.

ويهدف "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" إلى إلهام الأفراد والمجتمعات وأصحاب المصلحة للمساهمة بنشاط في التغيير الإيجابي وجهود التنمية المستدامة.

وستُعرض مجموعة واسعة من وجهات النظر، تشمل مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والخبراء، والمؤثرين، والمستفيدين، وقادة المجتمعات المحلية. وسوف يقدم هذا البودكاست نظرة شاملة ومتعمقة عن الإسهامات القيمة للأمم المتحدة في رحلة التنمية في مصر والتزامها بعدم إهمال أحد.