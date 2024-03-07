الهلال الأحمر التركي يرسل أكبر شحناته من المساعدات إلى غزة عبر مصر

يرسل الهلال الأحمر التركي أكبر شحنة مساعدات له حتى الآن إلى غزة عبر مصر، حيث أبحرت سفينة تحمل نحو 2700 طن من المواد الغذائية والأدوية والمعدات إلى ميناء العريش، اليوم الخميس.

وكتب سفير تركيا في القاهرة صالح موتلو شن عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «من شأن هذه المساعدات، التي سيتم تسليمها إلى غزة بدعم وتعاون مع الهلال الأحمر المصري، أن تبقي على آمال الشعب الفلسطيني حية قبيل شهر رمضان».

وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريك يلماز، لقناة «سي.إن.إن ترك»، إن السفينة ستقوم برحلتين إلى مصر لتوصيل المساعدات، التي تم جمع معظمها عبر تبرعات.

وأوضحت أنه سيتم بعد ذلك نقلها في نحو 200 شاحنة إلى مدينة رفح الحدودية في غزة، قائلة إن المساعدات تشمل: الدقيق (الطحين)، ومنتجات خاصة بالنظافة، ووجبات جاهزة، وسيارات إسعاف، ومطابخ متنقلة.

وأضافت: «لدينا ما يكفي من المساعدات التي تم جمعها تقريبا لملء السفينة الثانية أيضا، بمجرد عودة السفينة إلى هنا، سنشحنها مرة أخرى ثم ستبحر السفينة مرة أخرى في يوم 26 مارس تقريبا، قرب منتصف شهر رمضان».

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30 ألفًا و800 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72 ألفًا و298 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 83، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.