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أمريكا تدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجوم المحتمل على رفح الفلسطينية

وكالات
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 11:10 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 11:10 ص

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية، في الهجوم المحتمل الوقوع على مدينة رفح الفلسطينية.

ووفقا لتقرير نقلته وكالة «سبوتنيك» عن وسائل إعلام، فإن «الإدارة الأمريكية أعربت عن قلقها من حدوث أزمة إنسانية حرجة في المدينة جنوب قطاع غزة، في حال شن إسرائيل هجوما عليها، نظرا لوجود أكثر من مليون من سكان غزة، الذين فروا إلى الجنوب بعد الحرب».

وبحسب التقرير، فإن «بايدن ومستشاريه لم يتخذوا أي قرار بعد بشأن تحديد شروط استخدام الأسلحة الأمريكية، لكن المناقشات حول تحديد مثل هذه الشروط تشير الآن إلى قلق متزايد لدى الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية حدوث مثل هذه الأزمة».

ووفقا للتقرير أيضا، فإن «إدارة بايدن متخوفة من أن خطة إسرائيل لمهاجمة رفح لم تنتهِ بعد، وفي أعقاب ذلك يمكن أن يؤدي هذا الهجوم إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب في القطاع من دون إنهاء الحرب».

وأشار إلى أن «هناك مسئولين في الإدارة الأمريكية، قالوا إنهم لم يحصلوا من إسرائيل على خطة واضحة لكيفية حماية أكثر من مليون من سكان غزة، الذين يعيشون في رفح».

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 30717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 72156، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


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