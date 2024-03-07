إسرائيل تحذر الصرافين بغزة من التعامل مع حماس

حذرت إسرائيل، مكاتب الصرافة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من التعامل مع حركة حماس أو السماح بوصول الأموال إليها من خلالهم.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له نشره على حسابه على منصة (إكس) "تواصلوا معنا لكي لا تعرضكم حماس للخطر".

وزعم أن "حماس تمول نشاطاتها العسكرية (..) وتستخدم هذه الأموال من أجل إنشاء البنى التحتية العسكرية لأغراض إرهابية مثل الأنفاق، ومقرات القيادة العسكرية والوسائل القتالية".

وتابع: "في حال اتصلت بكم أي جهة لغرض تنفيذ حوالة مالية، اتصلوا بمركزنا لغرض إجراء فحص العناية الواجبة لمصدر الأموال من أجل التأكد من عدم تعرضكم للاستغلال ومن عدم تعريضكم لخطر دعم الإرهاب".

وادعى أدرعي بأنه "يتم استغلال أصحاب محلات الصرافة من خلال تحويل الأموال دون معرفتهم مسبقا بأنها مخصصة لحماس"، قائلا: "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام سيعملان على منع أي جهة تحاول تحويل الأموال لحماس".