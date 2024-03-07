هيونداي موتور جروب تستعرض أحدث تقنيات السيارات الكهربائية في معرض تريند كوريا

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تعرض شركتا هيونداي موتور وكيا كورب التابعتان لمجموعة هيونداي موتور جروب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية أحدث تقنيات السيارات الكهربائية في معرض "تريند كوريا للسيارات الكهربائية" السنوي الذي بدأ أمس ويستمر ثلاثة أيام.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن وزارة البيئة الكورية الجنوبية تقيم هذه النسخة السابعة من المعرض التجاري السنوي للترويج لتقنيات واعتماد السيارات الكهربائية.

جهزت هيونداي منفذين خاصين، تحت اسمي "منطقة مزايا السيارات الكهربائية" و"منطقة تجربة السيارات الكهربائية" حيث يمكن للزوار مشاهدة وتجربة مزايا السيارات الكهربائية مقارنة بسيارات محركات الاحتراق الداخلي.

يمكن للزوار تجربة تقنية هيونداي المُسماة "من المركبة إلى الأجهزة" (V2L) التي يمكن من خلالها تشغيل الأجهزة المنزلية من خلال الكهرباء من سيارات هيونداي الكهربائية. كما عرضت هيونداي طرز أيونيك 5 وكونا الكهربائيتين المجددتين في المعرض.

من ناحيتها استغلت كيا ثلاث مساحات لاستعراض تقنياتها في مجالات شحن البطاريات ومساحتها ثم التطور التقني في هذا المجال، والاستدامة للسيارات الكهربائية.

وتتيح كيا للزوار تجربة الخدمات والمزايا المقدمة إلى سائقي سياراتها، مثل تحديثات البرامج عبر الهواء، ومشاريع الشركة المتعلقة بالاستدامة البيئية.