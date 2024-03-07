أظهرت لقطات متداولة لجنود إسرائيليون مصابون داخل ناقلة جند بعد أن تم استهدافهم خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتداولت عديد من الحسابات على منصة "إكس" مقطع الفيديو قائلة إن "دبابتهم أصيبت بقذيفة من طراز الياسين 105 المضادة للدبابات، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها"، ويسمع في خلفية الفيديو أصوات احتراق.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، مقتل جندي في صفوفه في معارك غزة، كاشفا عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء الأربعاء، أشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 587 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر بين ضباط وجنود.

تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية احتداما في المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، فيما تخوض عدة فصائل فلسطينية اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور بقطاع غزة.