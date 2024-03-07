لوحتان للرسام الهولندي فرانز هالز على رأس الأعمال بمعرض تيفاف للفنون في ماستريخت

نادرا ما كان معرض "تيفاف" للفنون في مدينة ماستريخت الهولندية، يعرض مثل هذا الكم من الأعمال المميزة مثلما حدث هذا العام، حيث تأتي لوحتان من أعمال الرسام الهولندي المنتمي لمدرسة الباروك، فرانز هالز، على رأس قائمة المعروضات.

وفي الوقت الحالي، يعتبر هالز (الذي ولد في عام 1582 وتوفي في عام 1666)، هو محور معرض كبير مقام في متحف ريجكس بأمستردام.

وفي المجمل، من المتوقع أن يشارك في المعرض الثري بالأعمال الرائعة، أكثر من 270 من تجار الأعمال الفنية الذين يأتون من 22 دولة، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 14 من مارس الجاري.

جدير بالذكر أن معرض "تيفاف" تأسس خلال عامي 1987 و1988، على أيدي دائرة صغيرة من تجار الأعمال الفنية.