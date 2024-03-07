قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الجنرال باتريك رايدر، إن بلاده قلقة من التصعيد من منطقة الشرق الأوسط منذ هجمات السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى).



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، أن بلاده خصصت قدرات إضافية في المنطقة لردع أي محاولة للتصعيد أو زعزعة الأمن.



وأشار إلى استمرار بلاده في التركيز على توسُّع الأزمة في المنطقة إلى صراع أوسع نطاقًا، مؤكدًا العمل مع الشركاء في المنطقة لتحقيق هذه الأهداف.



وأوضح أنَّ هناك إجماعًا على أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، مشيرًا إلى أن الكثير من الأبرياء (استشهدوا) من الفلسطينيين، بجانب مقتل إسرائيليين وصفهم بأنهم «أبرياء».



ولفت إلى أن بلاده تتوقع من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يلتزم بالقانون الدولي في عملياته العسكرية في قطاع غزة، متحدثًا عن أن بلاده تثير هذا الأمر مع إسرائيل في كل مفاوضات يتم إجراؤها.