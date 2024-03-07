فوز مثير للفيحاء على الشباب في الدوري السعودي

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حقق فريق الفيحاء فوزا مثيرا على الشباب 3 /2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الفيحاء في الدقيقة 50 عن طريق هنري أونيكور من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 86 سجل عبد الرؤوف دقيل لاعب الفيحاء هدف الشباب الأول بالخطأ في مرمى فريقه، ثم سجل حبيب ديالو هدف التعادل للشباب في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سعود بن زيدان الهدف الثالث للفيحاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز ضمك على الوحدة 1 / صفر.

وسجل عبد الإله البخاري لاعب الوحدة هدف ضمك الوحيد في المباراة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22.

ورفع ضمك رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز العاشر.