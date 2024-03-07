الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى أسلحة ودفاع جوي لإنقاذ الأرواح

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العالم لديه أنظمة دفاع جوي وقدرات على إنتاج أسلحة من أجل الدفاع، إلا أن أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة لكي تتمكن من إنقاذ الأرواح.

وجاءت تصريحات زيلينسكي، في كلمته المسائية اليومية، إلى الأوكرانيين حسبما نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم.

وقال زيلينسكي: "نحن في أوديسا اليوم، وكان هناك اجتماع مع رئيس وزراء اليونان (كيرياكوس ميتسوتاكيس)، قمنا معا بتأبين أولئك الذين قتلوا في ضربة بطائرات روسية يوم 2 مارس، أطفال وبالغين... سيتم تذكر كل ضحايا الإرهاب الروسي إلى الأبد"، بحسب وصفه.

وتابع زيلينسكي: "بالطبع، كانت القضية الأساسية في المحادثات مع رئيس وزراء اليونان هي دفاعنا وقدراتنا في العمليات النشطة".

وقال إن: "الدفاع الجوي يحتل أولوية مطلقة، مثل المفاوضات مع شركائنا الآخرين، يجب اتخاذ قرارات الآن، ليس في أي يوم، ولكن من أجل الذين يتعرضون لهجمات إرهابية كل يوم وليلة".

وأضاف: "اليوم تحدثت مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس لتحديد كيفية تعزيز وضع شعبنا هنا في جنوب أوكرانيا، ستكون هناك مفاوضات مع دول أخرى وقادة آخرين أيضا. نحن نقدر حقا كل أشكال المساعدة".