الخارجية الأوكرانية تنشئ موقعا حول الدبلوماسية في زمن الحرب

أنشأت وزارة خارجية أوكرانيا موقع "الدبلوماسية في زمن الحرب"، والذي يحكي عن الدبلوماسية الأوكرانية في زمن الحرب في غضون الحرب الروسية ويلخص نتائج عمل الدبلوماسيين خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بعزيز أوكرانيا وتعزيز الدعم الدولي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن نيران الحرب أحرقت بطريقة أو بأخرى كل منطقة أوكرانية، وكل منزل تقريبًا، وكل أسرة تقريبًا.

وأضاف: لكن هذه النار أحرقت أيضًا الجسور مع الماضي. بالنسبة للدبلوماسيين، هذا يعني أن كلمة "مستحيل" لم تعد موجودة في قاموسنا.

وأكد أنه منذ فبراير 2022، يعمل الفريق الدبلوماسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي في وضع خاص من الدبلوماسية في زمن الحرب – في وضع مرهق ومحفوف بالمخاطر وجريء ولكنه مدروس جيدًا، مما يغير قواعد اللعبة الدبلوماسية".

وعلى الرغم من كافة الصعوبات، إلا أن أوكرانيا، بالتعاون مع شركائها، نجحت في إقامة تحالف عالمي لدعمها، وسخّرت نطاقًا غير مسبوق من المساعدات العسكرية من الشركاء، وتمضي قدما بثقة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتدعم الأمن الغذائي العالمي، وتزيد من ضغط العقوبات.

وتمكنت أوكرانيا من رفع الحظر عن القرارات السياسية المتعلقة بتقديم جميع الأنواع السبعة من الأسلحة الأجنبية الحديثة الضرورية للمدافعين عنها من قبل الشركاء: الأسلحة المضادة للدبابات ومدفعية الناتو والأنظمة المتعددة الصواريخ وأسلحة الدفاع الجوي الحديثة والدبابات الغربية والصواريخ البعيدة المدى والمقاتلات.

كما تواصل أوكرانيا تطوير منصة مؤتمر تعافي أوكرانيا والمبادرة الإنسانية للرئيس الأوكراني تحت عنوان "الحبوب من أوكرانيا" ومنصة القرم الدولية وصيغة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني وغيرها من المبادرات العالمية والاستراتيجية.

وفي 2022-2023، قام وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بثلاث جولات دبلوماسية في القارة الإفريقية، ولأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية زار المغرب ورواندا وموزمبيق وليبيريا وإثيوبيا وغينيا الاستوائية.

وفي إطار مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود في 2022-2023، تم إرسال ما يقرب من 4 ملايين طن من المنتجات الزراعية إلى الدول الأفريقية مصر وليبيا والجزائر وكينيا والسودان وتونس وإثيوبيا والصومال والمغرب.