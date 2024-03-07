منظمة جولوس: الناخبون الروس يتعرضون لضغوط متزايدة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

ذكرت منظمة "جولوس" الروسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبر قناتها على تطبيق "تليجرام" اليوم الخميس، أن الناخبين يتعرضون لضغوط متزايدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا من أجل رفع نسبة الإقبال.

وقالت جولوس التي تأسست عام 2000 لحماية الحقوق الانتخابية، إنه يتم دفع الأشخاص الذين يعتمدون على الدولة للتصويت في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري، والتي لا يواجه فيها الرئيس فلاديمير بوتين معارضة تذكر.

ويسعى بوتين للفوز بولاية أخرى مدتها ست سنوات. ويعد انتخاب بوتين أمرا محسوما في ظل غياب أي منافس جدي، لكن السلطات تبذل قصارى جهدها لتقديم الانتخابات بصورة مقنعة.

ويرى المعارضون أن الامتناع عن التصويت هو أحد الخيارات القليلة لإظهار معارضتهم.