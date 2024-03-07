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المدربة المساعدة بيونيون برلين الألماني : يمكنني قيادة الفريق في المستقبل

د ب أ
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 3:20 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 3:20 م

ترى ماري لويس إيتا المدرب المساعد لنادي يونيون برلين، والتي باتت أول سيدة تتولى مثل هذا المنصب في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للرجال (البوندسليجا) أن بوسعها أن تتولى منصب المدير الفني لأحد فرق الرجال في المستويات العليا لكرة القدم.

وقالت إيتا لصحيفة "برلينر مورجنبوست" اليوم الخميس ، قبل يوم واحد من اليوم العالمي للمرأة "يمكنني أن أتخيل تولي منصب المدير الفني في المستقبل، وهذا الأمر متاح أيضا في هذه المرحلة لسيدة أن تقف في المنطقة الفنية في منصب المدير الفني".

وتولت إيتا /32 عاما/ منصب المدرب المساعد للمدير الفني الكرواتي نيناد بيليكا في نوفمبر الماضي.

وفازت إيتا بلقب البوندسليجا للسيدات ثلاث مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2010 كلاعبة في صفوف توربين بوتسدام.


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