متحدث الوزراء: تطور في إشراك القطاع الخاص بإدارة المطارات خلال الأسابيع المقبلة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تقدم حوافز كبيرة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين تعد الأكبر في المنطقة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لفضائية «CNBC عربية»، صباح الخميس، حرص الحكومة على إتاحة المزيد من المجال أمام القطاع للدخول في شراكات جديدة، أبرزها المساهمة في إدارة وتشغيل المطارات.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات المبني على سياسة ملكية الدولة، يهدف إلى التخارج كليًا أو جزئيًا من أصول الدولة؛ من أجل إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستحواذ على تلك الأصول وإداراتها وتحسين مستوى الخدمة.

ولفت إلى أن ملف مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات مازال في بدايته، موضحًا أن الحكومة ستختار خلال المرحلة المقبلة، استشاريًا دوليًا لوضع دراسة ورؤية بإشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات.

وأوضح أن الحكومة ستناقش تلك الدراسة بعد انتهائها وستستقر على أفضل المعايير في هذا الصدد، مؤكدًا حدوث تطور في إشراك القطاع الخاص بإدارة المطارات خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف: «خلال الأسابيع المقبلة سنشهد تطورًا في هذا المجال، فالدولة تسعى من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات إلى تحسين الخدمة ودعم القطاع الخاص للدخول في مجالات جديدة لم تكن متاحة من قبل».