إيران ترد على البيان الإماراتي الكويتي حول الجزر الثلاث وحقل النفط

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على البيان الإماراتي الكويتي المشترك بشأن جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات.

وقال ناصر كنعاني: "كما تم التأكيد عليه وفي كثير من الأحيان، فإن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ وأبدي من الاراضي الإيرانية، والإشارة إليها في هذا البيان أو البيانات المتكررة في اجتماعات أخرى، خاوية من أية قيم سياسية وقانونية وتعتبر تدخلا في شؤون إيران الداخلية"، مضيفا: "إن الجمهورية الإسلامية لا تعتبر أبدا سيادة أراضيها قابلة للتفاوض".

وعلق كنعاني على موقف الكويت المتعلق بشأن حقل "الدرة/آرش" النفطي في هذا البيان قائلا: "لقد قلنا مرات عديدة أن تقديم الادعاءات الانفرادية في مثل هذه البيانات لا يمنح أي حقوق للمدعي".

وأكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، خلال لقائهما اليوم الأربعاء، على موقفهما الراسخ تجاه جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتبعيتها للإمارات، حيث جاء في البيان الإماراتي الكويتي المشترك: "نؤكد موقفنا الثابت بشأن "الاحتلال الإيراني" للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، وعلى التأييد والدعم لحق أبو ظبي في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار هذا الاحتلال".

وأكد البيان أن "حقل "الدرة/ آرش" يقع في المياه الإقليمية الكويتية".