وزير الداخلية: حريصون على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية

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أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الجنوب سودانية؛ التزاماً منها بدعم رسالة الأمن فى كل الدول الأفريقية الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وزيرة الداخلية بدولة جنوب السودان أنجلينا جانى تينى، والوفد المرافق خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث صرحت الوزيرة الضيفة بأن زيارتها للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين.

وأكدت على اهتمام بلادها بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى وبخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تطلعها إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

ومن جهته، أعرب وزير محمود توفيق، عن ترحيبه بزيارة وزيرة داخلية جنوب السودان للقاهرة والتى تأتى فى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين.

كما رحب بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الجانبين، مُشدداً على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل التطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.