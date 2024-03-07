 البنتاجون: نتواصل بشكل نشط مع شركائنا بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - بوابة الشروق
الخميس 7 مارس 2024 11:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البنتاجون: نتواصل بشكل نشط مع شركائنا بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أحمد علاء
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 11:33 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 11:33 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الجنرال باتريك رايدر، إن بلاده تتواصل بشكل نشط مع شركائها بالمنطقة بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، أن بلاده تأخذ بعين الاعتبار عدم توسيع رقعة إسرائيل ولبنان (يقصد حزب الله على وجه التحديد) في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بلاده عملت على إيصال هذه الرسالة لكل الأطراف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوه بأن بلاده على إطلاع باحتمالية اتساع رقعة الصراع، وتأخذ هذا الأمر عن كثب، وتتعامل مع كل الأطراف في هذا الإطار

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك