البنتاجون: نتواصل بشكل نشط مع شركائنا بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الجنرال باتريك رايدر، إن بلاده تتواصل بشكل نشط مع شركائها بالمنطقة بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، أن بلاده تأخذ بعين الاعتبار عدم توسيع رقعة إسرائيل ولبنان (يقصد حزب الله على وجه التحديد) في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بلاده عملت على إيصال هذه الرسالة لكل الأطراف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوه بأن بلاده على إطلاع باحتمالية اتساع رقعة الصراع، وتأخذ هذا الأمر عن كثب، وتتعامل مع كل الأطراف في هذا الإطار