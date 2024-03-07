ارتفاع مخزون النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في أول مارس الحالي بمقدار 3ر1 مليون برميل عن الأسبوع السابق، إلى 5ر448 مليون برميل. كما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 710 آلاف برميل إلى 361 مليون برميل.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج الرئيسي في ولاية أوكلاهوما بمقدار 700 ألف برميل إلى 7ر31 مليون برميل.

في المقابل تراجع مخزون البنزين بمقدار 46ر4 مليون برميل إلى 7ر239 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 13ر4 مليون برميل إلى 117 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى ارتفاع معدل استغلال الطاقات التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4ر3 نقطة مئوية إلى 9ر84% .