الناتو يبدأ مناورات عسكرية في أقصى شمال النرويج

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بدأ نحو 20 ألف جندي من 13 دولة مناورات كبيرة في أقصى شمال أوروبا للدفاع ضد هجوم افتراضي على أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويشمل هذا فنلندا والسويد، اللتان انضمتا إلى الحلف في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفقا للجيش النرويجي.

ويشارك حوالي 1500 رجل وامرأة من القوات المسلحة الألمانية في مناورة "استجابة الشمال 2024"، حسبما قال الجيش الألماني في بلدة ألتا في أقصى شمال النرويج.

وفي هذا السيناريو، يتأهب الجنود لشن هجوم مضاد اليوم الخميس من منطقة ألتا للاستيلاء على المناطق الواقعة إلى الجنوب والتي تحتلها روسيا بالفعل.

وتنشر دول حلف شمال الأطلسي مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة للتدريب، بما في ذلك 100 طائرة وقوة بحرية مزودة بفرقاطات وغواصات.

كما سافر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى ألتا لبدء الجزء النشط من المناورة التي بدأت في منتصف الليل. وفي اليوم السابق ، زار محطة عسكرية نرويجية على الحدود مع روسيا وعرض زيادة وجود الجيش الألماني في أقصى الشمال.