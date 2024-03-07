جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بأن تأمر إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لغزة

تقدمت جنوب أفريقيا بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لإصدار أمر لإسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر، مشيرة إلى خطر المجاعة.

وقالت جنوب أفريقيا إنها عادت إلى محكمة العدل الدولية لطلب الإجراء الطارئ في ضوء "المجاعة واسعة النطاق" في الأراضي الفلسطينية، وفقا لبيان صادر عن المحكمة في لاهاي.

وفي البيان، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بـ "مواصلة الانتهاكات الصارخة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأعربت جنوب أفريقيا عن أسفها لوفاة 15 طفلا على الأقل جوعا الأسبوع الماضي.

وفي نهاية ديسمبر، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية خلال حرب غزة المستمرة. وفي حكم مؤقت، أمرت المحكمة الأممية إسرائيل باتخاذ تدابير وقائية لمنع الإبادة الجماعية.

وردا على الانتقادات اللاذعة المتزايدة من دول أخرى بسبب وضع الإمدادات الكارثي في قطاع غزة، أكدت إسرائيل الأربعاء أن المزيد من المساعدات تصل إلى القطاع الساحلي أكثر مما كانت عليه قبل بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، إن "المزيد من شاحنات الطعام تدخل غزة كل يوم أكثر مما كانت عليه قبل أن تبدأ حماس هذه الحرب".