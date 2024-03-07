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ارتفاع معدل نمو الصادرات الصينية

د ب أ
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 7:32 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 7:32 ص

 سجلت صادرات الصين نموا متسارعا خلال أول شهرين من العام الحالي.

وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس نمو الصادرات خلال الشهرين الماضيين بنسبة 1ر7% سنويا في حين كان المتوفع نموها بنسبة 3ر2% بعد نموها بنسبة 3ر2% في ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 5ر3% الشهرين الماضيين، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بمعدل 5ر1% سنويا، بعد نموها بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق عليهما.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال شهري يناير وفبراير الماضييين 16ر125 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 7ر103 مليار دولار.


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