ارتفاع معدل نمو الصادرات الصينية

سجلت صادرات الصين نموا متسارعا خلال أول شهرين من العام الحالي.
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس نمو الصادرات خلال الشهرين الماضيين بنسبة 1ر7% سنويا في حين كان المتوفع نموها بنسبة 3ر2% بعد نموها بنسبة 3ر2% في ديسمبر الماضي.
في الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 5ر3% الشهرين الماضيين، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بمعدل 5ر1% سنويا، بعد نموها بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق عليهما.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال شهري يناير وفبراير الماضييين 16ر125 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 7ر103 مليار دولار.