لجنة الصناعة بمجلس النواب: قرارات المركزي والحكومة إيجابية وتصب في مصلحة المواطن

قال محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي والحكومة إيجابية وتصب في مصلحة المواطن.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن هذه القرارات تساهم في توفير السلع وانخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وأكّد أن المصانع ستبدأ توفير المنتجات بانتظام، كما أن تكلفة الإنتاج ستنخفض.

وشدد على أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي تعطيان المزيد من الثقة بالنسبة للمواطن والمستثمر.

ونوه بأن استيراد مليون طن من السكر سيحل الأزمة بشكل كبير جدًا، موضحًا أن هناك إجراءات أخرى أيضًا تم اتخاذها من أجل تفادي حدوث أزمة سكر في المستقبل.

وقرر البنك المركزى، رفع الفائدة 600 نقطة أساس (بنسبة 6%) في اجتماع استثنائى اليوم الأربعاء، كما قرر تحرير سعر الصرف.

فيما وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.