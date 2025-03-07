حماس: رفض الاحتلال افتتاح المسجد الإبراهيمي في رمضان جزء من مخطط السيطرة الكاملة عليه

دعا عضو المكتب السياسي ومسئول مكتب القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، أبناء الضفة الغربية والخليل خصوصًا للحشد والنفير لحماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه والحشد، في ظل ما يتعرض له من مؤامرات وعمليات تهويد تهدد قدسيته.

وقال في تصريحات نقلتها القناة الرسمية لحركة «حماس»، بتطبيق «تليجرام»، اليوم الجمعة، إن رفض الاحتلال افتتاح المسجد الإبراهيمي وتسليمه لإدارة الأوقاف الإسلامية في رمضان، خصوصا أيام الجمعة، جزء من مخططات السيطرة الكاملة عليه.

وشدّد على أن خطوات الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة تعدّ تعديًا سافرًا على مكانة المسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية.

وأضاف: «إن المسجد الإبراهيمي أمانة في أعناق الجميع فلا تتركوه وحيدا، وعلى أهلنا في الخليل أن يكونا الدرع والحراس الحقيقيين لمقدساتهم وفي مقدمتها المسجد الإبراهيمي».

ولفت إلى ضرورة الحشد والنفير من الكل الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد بكل تفاصيله، ضمن تعهدات حكومة الاحتلال لليمين المتطرف وإرضاؤه على حساب مقدسات الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت تسليم الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بكامل قاعاته وساحاته ومرافقه لإدارة الأوقاف، كما هو متعارف عليه في أيام الجمع من شهر رمضان من كل عام.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إن هذه خطوة خطيرة وغير مسبوقة، في حجمها وتوقيتها في شهر رمضان المبارك، ضمن خطة ممنهجة لعرقلة فتح الحرم بقاعاته وساحاته كافة بشكل كامل للمسلمين.

وأشارت إلى أن هذا الانتهاك الجديد والمستمر يأتي لإرضاء رغبة المستعمرين الذين يرفضون إجراءات فتح الحرم بشكل كامل للمصلين المسلمين، ويأتي ضمن رغبتهم بالسيطرة على الحرم بشكل كامل وتحويله إلى كنيس يؤدون فيه طقوسهم التلمودية، لافتا إلى أن الاحتلال منذ بداية شهر رمضان المبارك قد منع من هم دون الخامسة والعشرين من دخول الحرم الإبراهيمي.