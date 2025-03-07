شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على المدن والمراكز، وخاصة المناطق الساحلية، دون تأثير كبير على الحركة التجارية، مع استمرار انتظام الحركة المرورية في الشوارع والميادين كافة.

وأعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في بيان لها اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن ومراكز المحافظة، مع تكثيف الحملات في مختلف القطاعات، ومتابعة جاهزية المعدات، ومحطات الصرف، والمعديات، وصفايات الأمطار.

وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية؛ لمواجهة أي طوارئ أو أزمات متوقعة، مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية فورًا، إضافةً إلى مراجعة جميع الاستعدادات الخاصة بالتعامل مع الأمطار، بما يشمل محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت المحافظ بمراجعة حالة المباني الآيلة للسقوط والمعرضة للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة؛ لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.