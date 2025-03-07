تقرير إسرائيلي: توتر في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بسبب التفاوض مع حماس

كشف موقع "والا" العبري يوم الجمعة، عن توتر يسود العلاقات الإسرائيلية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة في أعقاب إجراء الإدارة الأمريكية مفاوضات مباشرة مع حركة "حماس" حول استعادة أسرى إسرئيليين يحملون الجنسية الأمريكية.

وذكر الموقع الاسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول الحفاظ على الدبلوماسية في التعامل مع الموقف، حيث أصدر بيانًا مقتضبًا قال فيه إن "إسرائيل" أبدت رأيها بالمفاوضات المذكورة بعد التواصل مع الإدارة الأمريكية دون الخوض في التفاصيل.

في حين لم يتمكن وزير الشئون الاستراتيجية وأحد المقربين من نتنياهو "رود دريمر" من الحفاظ على الدبلوماسية، إذ هاجم بشدة قرار الإدارة الأمريكية خلال مكالمة هاتفية أجراها أول أمس الأربعاء مع مسؤول طاقم المفاوضات الأمريكي في الدوحة "آدم بوهلر"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وذكر موقع "والا"، "أن نتنياهو وحاشيته اعتقدوا أن فرص إجراء الإدارة الأمريكية مفاوضات مباشرة مع حماس ضئيلة ليتبين لاحقًا أن إدارة ترمب قررت مفاجأة "إسرائيل" ومخالفة توصياتها".