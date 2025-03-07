شريف على مقاعد بدلاء الخليج في مواجهة أهلي جدة

أعلن اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج تشكيل فريقه لمواجهة أهلي جدة في الدوري السعودي.

ويتقابل الفريقان مساء اليوم الجمعة على ملعب "الإنماء" في جدة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري.

ويحتفظ دونيس بمحمد شريف نجم الأهلي السابق على مقاعد البدلاء، ليستمر بذلك في الاعتماد عليه كبديل في المباريات الأخيرة للفريق، منذ عودته من الإصابة.

وفيما يلي تشكيل الخليج

حراسة المرمى: سيهيتش

الدفاع: ريبوتشو – خبراني – تيسيراند – آل حمسل

الوسط: هوساوي – أبو الشامات – حمزي

الهجوم: مارتينز – مورج – آل سالم

وعلى مقاعد البدلاء كل من: رائد – شريف – ذياب – الشعفي – العبدالله – الفهد – عبدالرؤوف – السلطان – آل حيدر.

يذكر أن شريف كان قد سجل هدفاً في الجولة الماضية ضد الخلود إلا أن الفريق خسر بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.