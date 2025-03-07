محافظ الغربية: فرق الطوارئ تعمل 24 ساعة لكسح مياه الأمطار

أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تقديره العميق للجهود الاستثنائية التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية، والمراكز والمدن، تواصل العمل ليلًا ونهارًا لضمان استجابة سريعة وفعالة لمواجهة الأمطار الغزيرة.

وأوضح المحافظ أن عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لبدء تساقط الأمطار، حيث تم الدفع بعدد كبير من السيارات والمعدات الثقيلة إلى المناطق الأكثر تضررًا، مثل الأنفاق والشوارع الحيوية، وكذلك الطرق الرئيسية المهددة بتوقف حركة المرور بسبب تراكم المياه، كما أكدت التقارير نجاح فرق الطوارئ في إعادة حركة المرور إلى طبيعتها في وقت قياسي، مما أسهم في تخفيف الضغط عن المواطنين.

وأضاف الجندي أن التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية وجميع الأجهزة المعنية ساعد في متابعة تطورات الوضع لحظة بلحظة، وتم اتخاذ إجراءات استباقية قبل حدوث الأزمة، من خلال التأكد من جاهزية شبكة الصرف الصحي عبر أعمال التطهير والصيانة المستمرة، مما أسهم في تقليل الأضرار الناجمة عن الأمطار، كما تم اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز قدرة مخرات السيول على استيعاب كميات المياه الزائدة.

وفي السياق ذاته، أشار اللواء أشرف الجندي إلى أن فرق الطوارئ، بجانب عملها الدؤوب خلال فترة العاصفة، أظهرت تفانيًا كبيرًا في خدمة المواطنين، حيث تم توزيع مجموعات من العاملين في المناطق الأكثر تضررًا، مع توفير دعم خاص للمنشآت الحيوية التي كانت مهددة بالإغلاق بسبب المياه.

وأكد أن المحافظة ستواصل تنفيذ خططها الوقائية لمواجهة أي ظروف جوية قاسية في المستقبل، من خلال زيادة مخزون المعدات، وضمان جاهزية محطات الرفع، وتدريب فرق الطوارئ على التعامل مع أي طارئ بأعلى مستوى من الكفاءة.

كما أشار إلى أن التنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية هو المفتاح لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء في جميع الأوقات.

وفي الختام، وجه محافظ الغربية الشكر لجميع العاملين على جهودهم الكبيرة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس روح التعاون والعمل الجماعي، مما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين رغم الظروف الجوية الصعبة.