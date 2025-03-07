الكرة النسائية الألمانية تسجل رقما غير مسبوق

من المنتظر أن تشهد ألمانيا رقما قياسيا جديدا للحضور الجماهيري، في كرة القدم النسائية، حيث باع نادي هامبورج جميع التذاكر، البالغ عددها 57 ألف تذكرة، لمباراة الفريق ضد فيردر بريمن، بالدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا للسيدات، التي ستقام في 23 مارس الجاري.

وأعلن هامبورج هذا الأمر، اليوم الجمعة، حيث تحدث عن "حدث تاريخي"، في المباراة التي ستجرى بملعب (فولكسبارت)، الذي يستضيف لقاءات فرق الرجال عادة.

وحتى الآن، كانت المباراة الأكثر حضورًا في كرة القدم النسائية الألمانية، هي نهائي الكأس عام 2023 بين فولفسبورج وفرايبورج بمدينة كولونيا، والتي اجتذبت 44808 مشجعا.

وقد تم تجاوز هذا الرقم بالفعل، الأسبوع الماضي، في مبيعات مباراة هامبورج وبريمن.

يشار إلى أن الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري، في مباريات كرة القدم للسيدات، يعود إلى مباراة فولفسبورج الألماني ضد برشلونة الإسباني، في دوري أبطال أوروبا عام 2022، حيث بلغ 91.648 متفرجا.