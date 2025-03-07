هبوط في وول ستريت بسبب تأثير الرسوم وانخفاض أسهم الذكاء الاصطناعي

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تشهد وول ستريت عمليات بيع واسعة النطاق بسبب تأثير التعريفات الجمركية وانخفاض أسهم الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك بأكثر من 10٪ عن الرقم القياسي.