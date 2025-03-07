 هبوط في وول ستريت بسبب تأثير الرسوم وانخفاض أسهم الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هبوط في وول ستريت بسبب تأثير الرسوم وانخفاض أسهم الذكاء الاصطناعي


نشر في: الجمعة 7 مارس 2025 - 1:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 مارس 2025 - 1:12 ص

تشهد وول ستريت عمليات بيع واسعة النطاق بسبب تأثير التعريفات الجمركية وانخفاض أسهم الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك بأكثر من 10٪ عن الرقم القياسي.


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