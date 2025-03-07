85 ألفا يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين، مساء يوم الجمعة، صلاة العشاء والتراويح في اليوم السابع من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتشديدات الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس أن 85 الف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم السادس من شهر رمضان في رحاب المسجد، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

وأدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال العسكرية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 90 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب الأقصى.

وتجددت الدعوات الفلسطينية للحشد المهيب وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، للاعتكاف داخل المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان المبارك.