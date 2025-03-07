قاضٍ يمهل إدارة ترامب حتى الإثنين لسداد 2 مليار دولار للمساعدات الخارجية

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أمهل قاض أمريكي يوم الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى يوم الاثنين المقبل لسداد ملياري دولار من ديون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية لصالح لمساعدات الخارجية.