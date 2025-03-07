قاضٍ يمهل إدارة ترامب حتى الإثنين لسداد 2 مليار دولار للمساعدات الخارجية

مصطفى بكري يشيد بتحرير المختطفين في السودان: مصر لا تنسى أبناءها وكرامتهم أولويتها

درس التراويح بالجامع الأزهر: القرآن لا يُنتفع به إلا إذا كان القلب سليما مستعدا لاستقباله