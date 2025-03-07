 قاضٍ يمهل إدارة ترامب حتى الإثنين لسداد 2 مليار دولار للمساعدات الخارجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قاضٍ يمهل إدارة ترامب حتى الإثنين لسداد 2 مليار دولار للمساعدات الخارجية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الجمعة 7 مارس 2025 - 1:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 مارس 2025 - 1:55 ص

أمهل قاض أمريكي يوم الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى يوم الاثنين المقبل لسداد ملياري دولار من ديون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية لصالح لمساعدات الخارجية.

 

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