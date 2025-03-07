أمطار رعدية مصحوبة بكرات الثلج تضرب مدينة الإسكندرية

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شهدت مدينة الإسكندرية، منذ قليل، موجة من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بكرات الثلج والرياح الشديدة، وارتفاعًا في موج البحر لأكثر من 5 أمتار.

وأشارت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى استمرار موجة التقلبات الجوية الممطرة حتى نهاية شهر أمشير، يوم السبت المقبل.

ووجّه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بنشر سيارات الطوارئ وكسح المياه في المناطق الأكثر تجمعًا لمياه الأمطار على طريقي أبي قير والكورنيش.

كما تفقد نافع أعمال سحب مياه الأمطار، مؤكدًا جاهزية محطات الصرف والمعالجة، وخفض المناسيب في البيارات والمصارف الزراعية، ومتابعة أعمال تنظيف وتطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي.