أحمد الفيشاوي: الإخوان كانوا بيحرموا رقص الباليه ويجيبوا رقاصات في بيوتهم

أكد الفنان أحمد الفيشاوي، انضمامه لجماعة الاخوان لمدة عامين واكتشف أنهم لا يريدون نشر الدعوة الاسلامية بالحب والسلام ولكن يريدون امتلاك الدولة والأعمدة الأساسية للدولة، قائلا: "كانوا عايزين الدولة عشان يحللوا على مزاجهم ويحرموا على باقي الناس، وكنت مغفل طوال سنتين".

وأوضح أحمد الفيشاوي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه لا يفهم في السياسية ولكن الإخوان كانوا يريدون تطويع الدين لصالحهم، مضيفا: "الإخوان مثلا كان ممكن يحرموا الربا ويعملوه ويحرموا رقص الباليه في الأوبرا ويجيبوا رقاصات عندهم في البيوت".

وتابع: "كنت بروح دروس دين مش حفلات وأيام ما بدأوا افتكروا أنهم استولوا على الدولة، وخلال السنتين مش هيطلعوا بصورة وحشة قدام المشاهير، وكنت مكسب للإخوان وهما جريوا ورا ناس كتير من المشاهير"