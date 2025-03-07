استطاعت الفنانة انتصار، تحقيق ردود أفعال لافتة وإيجابية من المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أدائها في مسلسلي "إش إش" و"80 باكو".

وأشاد عدد كبير من المتابعين بأدائها الذي وصفه كثيرون بـ"التلقائي" و"الممتع" و"الطبيعي".

وجاءت هذه الإشادات بعد أكثر من مشهد جسدتهم انتصار في كلا المسلسلين، ففي "‘إش إش" تجسد شخصية إخلاص كابوريا الراقصة المعتزلة والتي تعرضت لظلم فادح من شركائها في السابق وأدخلوها للسجن واستولوا على أموالها، وقد نال أكثر من مشهد لها في هذا العمل استحسان الجمهور خصوصا مشهد تهديدها لابنتها "إش إش" بالبعد عن عائلة الجريتلي وكذلك مشهد استعادتها لذكريات الماضي من خلال نظرها في صورها القديمة مع شركائها الذين غدروا بها.

أما في مسلسل "80 باكو" فكانت الإشادات هنا بالجملة، خصوصا بعد المشهد الذي جمعها في حلقة أمس بالفنانة رحمة أحمد بعد اكتشافها لسرقتها، حيث تجسد اتتصار شخصية مدام لولا مالكة كوافير حريمي ويعمل لديها 3 فتيات، وتتميز شخصيتها بالحزم والطيبة في آن واحد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحصد فيها انتصار، إشادات عن أدوارها في مسلسلات رمضانية، ففي العام الماضي تفاعل الجمهور بقوة مع شخصية ام صابرين الخادمة في مسلسل "أشغال شقة" وتحولت لزماتها الحركية إلى كوميكس عبر الفيسبوك، وكذلك الشخصية التي جسدتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من بطولة سلمى أبو ضيف.