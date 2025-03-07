أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن ليبيا دولة وطنية واحدة، وأن التعامل داخلها يجب أن يكون على أساس المواطنة، بعيدا عن التصنيفات التي تعتمد على الأغلبية أو الأقلية.



وأوضح الشيباني، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، داعيا إلى تعزيز اللامركزية من خلال تقسيم البلاد إلى محافظات وبلديات ذات صلاحيات واسعة، بما يضمن تفتيت السلطة المركزية التي وصفها بـ”المقيتة”. وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها إحباط أي مؤامرات تهدد وحدة الوطن.

وحذر الشيباني من احتكار السلطة من قبل أطراف معينة، معتبرا أن ترك “مفتاح الدولة في أيدٍ محددة” قد يؤدي إلى خلل في موازين الحكم.

وأكد على ضرورة تبني سياسات عادلة تضمن توزيع الصلاحيات على مختلف المناطق الليبية، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.