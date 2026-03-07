قصور الثقافة تفتتح الدورة الثانية لملتقى الطور للإنشاد الديني ضمن احتفالات ليالي رمضان

شهد مسرح قصر ثقافة الطور الصيفي، مساء أمس الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة الثانية لملتقى الطور للإنشاد الديني، الذي يقام برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المعظم.

وفي أجواء روحانية رمضانية، استهلت فعاليات الملتقى بعرض فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة المُنشد أسامة علام، حيث قدمت الفرقة باقة من التواشيح والابتهالات والأناشيد الدينية، من بينها: "مدلي في حب النبي"، "سلو قلبي"، "المسك فاح"، "القلب يعشق كل جميل"، "ألفين صلاة على النبي"، "إيه العمل يا أحمد"، "أول كلامي"، "الليلة حلوة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

شهد الفعاليات الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، وأحمد يسري، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، ومنيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والثقافية وأهالي طور سيناء.

وفي كلمته، نقل ناصف تحيات وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة للحضور، مؤكدا أهمية الملتقى في تعزيز الهوية الوطنية وإحياء التراث الروحي المصري، وحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على استمرار تنظيمه سنويا، لما يمثله من مساحة فنية وروحية تجمع بين التراث والإنشاد الديني، معربا عن سعادته بإقامة الملتقى على أرض سيناء الغالية، وموجها الشكر لكل من أسهم في تنظيمه وخروجه بهذا الشكل المميز.

وتواصلت الفعاليات بعرض فني لفرقة أطفال الفنون الشعبية بطور سيناء بقيادة وتدريب الفنان أسامة إبراهيم، قدمت خلاله مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من التراث.

واختتمت الفعاليات بتفقد معرض الفنون التشكيلية، والذي يضم أكثر من 75 لوحة فنية متنوعة، نتاج الورش المنفذة من تدريب الفنانة ياسمين خاطر، تلاه تفقد نادي المرأة الذي يضم مجموعة من المشغولات التراثية والحرف اليدوية.

وتنفذ فعاليات الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة جنوب سيناء، وذلكبمشاركة فرق البحيرة وبورسعيد والفيوم والنمسا بالأقصر للإنشاد الديني، والتي تقدم عروضها على الترتيب حتى الاثنين 9 مارس الجاري الموافق 19 رمضان.

ويأتي الملتقى ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان المبارك، تقدم خلاله أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إلى جانب مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات، احتفاء بالشهر الفضيل.



