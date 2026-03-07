ماكرون في رسالة دعم للإمارات: يمكنكم الاعتماد على فرنسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضامن باريس مع دولة الإمارات، معربا عن دعم فرنسا للإمارات في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال ماكرون في منشور على حسابه في "إنستغرام": "أصدقاؤنا الإماراتيون الأعزاء، رسائلكم تمسّنا بعمق. ويمكنكم أن تعوّلوا على فرنسا، بصفتها شريكا موثوقا وصديقا وفيا، للوقوف إلى جانبكم".

وصرّح مسئولون يوم الجمعة أن فرنسا بصدد نشر حاملة مروحيات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "شارل ديغول"، في ظل الحرب مع إيران، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز القوات العسكرية التي أرسلتها باريس بالفعل، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وقالت متحدثة باسم القوات المسلحة: "يجري نشر حاملة مروحيات برمائية في البحر المتوسط لدعم القوات المسلحة الفرنسية في سياق الأزمة في الشرق الأوسط"، مؤكدة المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو مارين".

وبحسب التقرير، غادرت حاملة المروحيات "تونير" (الرعد) ميناءها الرئيسي في تولون بجنوب فرنسا الجمعة، برفقة فرقاطة.

وتوجد بالفعل حاملة مروحيات فرنسية أخرى في الشرق الأوسط في مهمة مختلفة.

ومع توقع وصول حاملة الطائرات إلى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون ثلاث من أكبر السفن الحربية الفرنسية متواجدة حينها في منطقة الصراع.