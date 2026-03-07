فرنسا تقرر محاكمة حفيد حسن البنا غيابيا لعدم حضوره جلسات المحاكمة وتعتبره هاربا من العدالة

قررت المحكمة الجنائية في باريس محاكمة طارق رمضان، حفيد حسن البنا، غيابيًا، بعد عدم حضوره جلسات محاكمته بتهم تتعلق باغتصاب ثلاث نساء.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن قرار المحكمة الفرنسية جاء بعد رفض المحكمة المبررات الصحية التي قدمها دفاعه لتفسير غيابه، موضحة أن طارق رمضان المتهم باغتصاب ثلاث نساء، سيحاكم أمام المحكمة الجنائية في باريس لمدة ثلاثة أسابيع، لكن من دون حضوره، ومن دون محاميه، وفي جلسات مغلقة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه بعد أن تغيب عن المثول أمام المحكمة، قررت المحكمة يوم الجمعة، بعد الظهر محاكمته غيابيًا، وأصدرت في الوقت نفسه مذكرة توقيف بحقه، ذاكرة أنه بذلك وضعت المحكمة حدًا لمسلسل قضائي مؤسف استمر خمسة أيام منذ بداية جلسات المحاكمة.

وقبيل افتتاح الجلسة الأولى بدقائق، يوم الاثنين، أبلغ المحامون الأربعة لطارق رمضان رئيسة المحكمة كورين جويتسمان بأن موكلهم نُقل إلى المستشفى في سويسرا، بمدينة جنيف، حيث كان قد توجه في البداية لزيارة والدته المسنة.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه قدم الدفاع شهادة طبية صادرة عن طبيبه المعالج في سويسرا تؤكد طلب إدخاله إلى المستشفى، غير أن الوثيقة لم تتضمن أي تفاصيل حول تاريخ دخوله المستشفى أو المدة المتوقعة لبقائه فيه. وبناءً على ذلك، طلب محاموه تأجيل جلسات المحاكمة لأسباب صحية.