رويترز: اعتذار بزشكيان لدول الخليج أغضب العديد من كبار قادة الحرس الثوري

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قريبة من القيادة الإيرانية قولها إن اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لدول الخليج عن الهجمات الإيرانية أثار اعتراض متشددين بالحرس الثوري الإيراني، وأغضب العديد من كبار قادته.

وأضافت أن الخلافات الداخلية بشأن تصريح بزشكيان كشفت عن انقسامات حقيقية، مشيرة إلى أن رجال الدين يسرعون عملية اختيار مرشد جديد واحتمال صدور قرار غدا الأحد.

وصرح بزشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بأن مجلس القيادة المؤقت قرر عدم استهداف دول الجوار وعدم إطلاق صواريخ عليها، إلا إذا تعرضت إيران لهجوم من أراضي تلك الدول.

وأضاف: "أعتذر باسمي وباسم إيران للدول المجاورة التي هاجمتها إيران"، مؤكداً أن طهران لا تنوي الاعتداء على أي دولة.

إلى ذلك، تصدت أنظمة الدفاع الجوي في عدة دول خليجية، اليوم السبت، لوابل من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران، رغم اعتذار بزشكيان عن الهجمات، وفقا لشبكة يورو نيوز .

في الدوحة، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها اعترضت هجوما صاروخياً استهدف البلاد اليوم دون تقديم تفاصيل عن عدد الصواريخ أو الأهداف.

أما في البحرين، فقد دوت صفارات الإنذار أكثر من 5 مرات خلال ساعات، داعية السكان إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها نجحت في اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 طائرة درون منذ بداية الهجمات.

وفي الإمارات، أعلن مكتب دبي الإعلامي مقتل مقيم آسيوي إثر سقوط حطام من عملية اعتراض جوي على سيارته في منطقة البرشاء.

وفي السعودية، أكدت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين استهدفا قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج، إضافة إلى ست طائرات درونز كانت متجهة نحو حقل الشيبة النفطي. كما أشارت في وقت سابق إلى إسقاط طائرة درون شرق العاصمة الرياض.

وفي الكويت، أعلن الحرس الوطني إسقاط طائرة درون في أحد المواقع التابعة لمهام وزارة الدفاع الكويتية. وشدد الحرس، في بيان، على جاهزيته العالية بالتنسيق مع الجيش والشرطة لحماية المنشآت الحيوية، محذرا من أنه سيتعامل بحزم مع أي تهديدات أو محاولات للإخلال بأمن البلاد.