منظمة التعاون الإسلامي تدين وتحذر من استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الثامن على التوالي، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لحرمة الأماكن المقدسة والحق في حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم.

وحذرت الأمانة العامة، من أن استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها من شأنه أن يغذي دوامة العنف والتوتر ويزعزع الاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).