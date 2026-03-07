الجيش النيجيري يقتل 45 مسلحا في اشتباكات شمال غرب البلاد

أعلن مسئولون، اليوم السبت، أن الجيش النيجيري قتل 45 مسلحا في شمال غرب البلاد.

وقال مفوض الأمن الداخلي والشئون الداخلية في ولاية كاتسينا، ناصر معازو، في بيان، إن الاشتباكات بين الجيش والمسلحين وقعت يوم الجمعة في منطقة دانموسا بالولاية، وذلك بعد محاولة فاشلة للمسلحين لسرقة الماشية يوم الخميس.

وأضاف: "سعيا للانتقام، عاد المسلحون بأعداد كبيرة في السادس من مارس (آذار). وما تلا ذلك كان معركة عنيفة وشديدة.. وتمكن الجيش من القضاء على جميع المسلحين البالغ عددهم 45".

وتواجه نيجيريا، أزمة أمنية معقدة بسبب جماعات مسلحة مختلفة، خاصة في شمال البلاد. وقد أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا للمساعدة في تقديم المشورة للجيش النيجيري في مواجهة حالة انعدام الأمن.

ومن أبرز الجماعات المسلحة ذات التوجه المتشدد جماعة بوكو حرام، إضافة إلى فصيل منشق عنها مرتبط بتنظيم داعش ويُعرف باسم "ولاية غرب أفريقيا".

كما توجد جماعة لاكوروا المرتبطة بالتنظيم، إلى جانب جماعات أخرى توصف بالعصابات المسلحة المتخصصة في خطف الأشخاص مقابل فدية والتعدين غير القانوني.

وتفاقمت الأزمة مؤخرا مع دخول مسلحين آخرين من منطقة الساحل المجاورة، من بينهم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي أعلنت مسئوليتها عن أول هجوم لها داخل الأراضي النيجيرية العام الماضي.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، قُتل عدة آلاف من الأشخاص في نيجيريا بسبب هذا العنف. ويقول محللون إن الحكومة لا تبذل جهودا كافية لحماية مواطنيها.