محمد بن زايد: نحن في حالة حرب وسنخرج منها أقوى

قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، السبت، إن بلاده في حالة حرب، متعهدا بأن تخرج منها أقوى من قبل.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تصريح مصور نقله التلفزيون الرسمي لدى زيارته عددا من جرحى الهجمات الإيرانية على الإمارات، إن كل الجرحى "أمانة في رقبتنا".

وأشار إلى أنه زار 5 جرحى، كلهم مدنيون، إماراتيان، و هندي، وسوداني، وإيراني، لافتا إلى أن "الإمارات بخير".

وأعرب الرئيس الإماراتي عن شكره للمؤسسة العسكرية على دورها وواجبها ودورها المميز "أثناء هذه الحرب"، وللمؤسسات الأمنية التي "قامت بدور يشرّف دولة الإمارات".

وأشاد بدور المقيمين في الإمارات، قائلاً: "نحن في فترة حرب، وأعدهم بأننا سنؤدي واجبنا. هذا الوضع فُرض علينا، ونحن نقوم به لحماية أنفسنا وأهلنا وبلدنا".

وأضاف: "أريد أن أوجه رسالة لعدو الإمارات: الإمارات مغرية وجميلة وقدوة، لكن لا تغرنّكم. الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مُرّة، نحن لا نُؤكل"، متعهدًا بأن تخرج بلاده من هذه الحرب أقوى من قبل.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول عربية بينها الإمارات لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار رد طهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وتقول إيران إنها تستهدف ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

وفي وقت سابق السبت، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقف استهداف الدول المجاورة "ما لم تُشن من أراضيها هجمات" ضد بلاده.